Estratégia autárquica do Chega deverá passar por roubar nomes a PSD e CDS

As autárquicas deste Outono vão ser a primeira prova para perceber o poder de atracção do Chega. O cenário mais provável é que, a curto ou médio prazo, alguns autarcas e figuras influentes do PSD e do CDS que não consigam lugar nas listas das autárquicas dos dois partidos se aproximem do partido liderado por André Ventura. Quem o prevê são os investigadores Marco Lisi e João Cancela, do IPRI (Universidade Nova), que se têm dedicado ao estudo da participação política e estudos eleitorais.