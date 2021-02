Costa aceita ajuda internacional. Alemães são os primeiros

Os 26 elementos dos serviços de saúde das forças armadas alemãs chegam nesta quarta-feira, com material que inclui camas, e vão ficar em Portugal por 21 dias. Devem ser rendidos por outros militares, até Março. Áustria e Espanha também querem ajudar.

Uma equipa de 26 profissionais especializados em medicina intensiva, das forças armadas alemãs - com equipamentos e materiais que incluem camas hospitalares, ventiladores, bombas e seringas de infusão -, será a primeira ajuda internacional que Portugal vai receber no combate à pandemia de covid-19 e chega já esta quarta-feira. O anúncio foi feito pela ministra da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, e pelas forças armadas alemãs no Twitter, à mesma hora que o Governo comunicava ao PÚBLICO que ainda não tinha data prevista para receber essa ajuda, em que outros países como a Áustria, Luxemburgo e Espanha já se prontificaram a participar.

Ao fim da tarde, esse auxílio foi confirmado pelos ministérios da Defesa da Saúde. Na verdade, o comunicado conjunto não confirma exactamente que a Alemanha correspondeu a um pedido de ajuda. O que diz é que, “na sequência de diversos contactos bilaterais, Portugal aceitou a proposta de colaboração do Governo alemão para reforço da resposta à covid-19”.

Confirma que estes militares ficam por três semanas, mas podem ser rendidos por outras equipas, por iguais períodos, até Março, se necessário. E recorda que Portugal não será o primeiro país a ser ajudado no combate à covid-19. “Na primeira vaga da pandemia, a Alemanha disponibilizou o seu apoio a vários Estados europeus. Itália, França, Holanda, Bélgica e República Checa, países com maior proximidade geográfica da Alemanha, foram os destinatários da solidariedade alemã e europeia, que agora se estende também a Portugal”, lê-se no comunicado conjunto dos dois ministérios.

No Twitter, a ministra alemã da Defesa disse ter falado com o homólogo português, João Gomes Cravinho, e proclamou que a Alemanha estaria ao lado de Portugal na “batalha” contra a covid-19. Na semana passada, uma delegação de médicos militares alemães visitou já hospitais de Lisboa e do Porto, numa missão de reconhecimento - na sequência da oferta de apoio de Angela Merkel, em telefonema ao primeiro-ministro, António Costa, fez saber o Governo.

Em conferência de imprensa sobre o processo de vacinação, a ministra da Saúde foi questionada nesta segunda-feira acerca do motivo de o anúncio da chegada da ajuda da Alemanha ter sido feita por este país e não por Portugal. “Foram feitos vários contactos com países que demonstraram a sua disponibilidade, outros com quem temos relações de trabalho - a nossa vizinha Espanha (...). Optámos por não transmitir publicamente uma informação que não estava confirmada. Neste momento estamos mais próximos que se possa concretizar uma colaboração com a Alemanha, como foi transmitido pela ministra da Defesa alemã”, respondeu Marta Temido.

“Quando tivermos a certeza total do número de profissionais, quando chegam e como vão trabalhar, daremos conta a toda a população”, disse ainda a ministra da Saúde, referindo que é do entendimento dos profissionais portugueses que ainda há capacidade para alargar a oferta de cuidados intensivos nacionais. Mas os pormenores da ajuda alemã já tinham sido dados pelo Governo germânico nas redes sociais.

Há uma semana, na RTP, Marta Temido afirmou que Portugal estava a accionar todos os mecanismos de que dispunha no quadro internacional para prestar “a melhor assistência aos utentes” dos serviços de saúde. Mas também lembrou que a situação periférica de Portugal, no extremo ocidental da Europa, não facilitava a “circulação transfronteiriça de doentes” que já era normal na Europa central.

Viena conta camas vagas

Nesta segunda-feira ficou a saber-se mais do auxílio que poderá vir desse centro da Europa, e da própria Península Ibérica. O embaixador da Áustria em Lisboa avançou à Lusa que Viena está a fazer um levantamento naquele país para saber quantas camas de cuidados intensivos tem disponíveis para doentes portugueses com covid-19. “Um levantamento que será feito muito rapidamente”, disse o embaixador, Robert Zischg, um dia depois de o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, ter anunciado, nas redes sociais, que a Áustria oferecera este apoio a Portugal, num sinal de “solidariedade europeia”.

O representante diplomático austríaco disse que a oferta de apoio de Viena - para transferência só de doentes com covid-19 e em cuidados intensivos - é possível, porque abrandou a pressão sobre esses serviços na Áustria, onde os doentes internados neste tipo de unidades passaram de 700 para menos de 300. E recordou que a Áustria já recebeu doentes de outros países, como a França.

O Governo espanhol também se ofereceu para ajudar Portugal a debelar a pandemia. “Houve uma oferta de apoio por parte das autoridades espanholas”, disse à Lusa o embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, acrescentando que estão a ser avaliadas, a nível técnico, as “modalidades desse apoio”.

Esta ajuda internacional, que deverá ser aceite pelo Governo português, é, contudo, descrita como solidária, mas “simbólica”, uma vez que deverá representar um número diminuto de casos de doentes transferidos, disse ao PÚBLICO um responsável governamental. com São José Almeida, Ana Maia e Lusa