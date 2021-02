A corrida do Chega para as autárquicas começa pela procura dos descontentes

As autárquicas deste Outono vão ser a primeira prova para perceber o poder de atracção do Chega. O cenário mais provável é que, a curto ou médio prazo, alguns autarcas e figuras influentes do PSD e do CDS que não consigam lugar nas listas das autárquicas dos dois partidos se aproximem do partido liderado por André Ventura. Neste P24 ouvimos a jornalista Maria Lopes.

