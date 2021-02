Bloco e Chega questionam Governo sobre novo cargo de ex-directora do SEF

O Bloco de Esquerda enviou, nesta terça-feira, uma pergunta ao Governo sobre a recente nomeação de Cristina Gatões para assessora da direcção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e entregou um requerimento a pedir a audição do ministro Eduardo Cabrita. O Chega também quer saber quais os critérios subjacentes à escolha de Cristina Gatões, que se demitiu da liderança do SEF na sequência da morte de Ihor Homenyuk, em Março de 2020.

As perguntas e o requerimento foram suscitados pela notícia avançada nesta terça-feira pelo Diário de Notícias, de acordo com a qual a ex-directora nacional do SEF foi chamada pelo seu sucessor no cargo, tenente-general Botelho Miguel, para lhe prestar assessoria e para integrar um grupo de trabalho cuja função será reestruturar os “vistos gold".

De acordo com um despacho interno citado pelo jornal, este grupo é criado para “analisar soluções que garantam maior eficácia no âmbito da permanência em Portugal dos titulares de residência para actividades de investimento”.

O Bloco lembra que “há diversas perguntas que nunca obtiveram resposta” por parte da ex-directora que apresentou a sua demissão a 9 de Dezembro de 2020, nove meses após a morte de Ihor Homeyuk nas instalações do SEF, e que o ministro Eduardo Cabrita justificou a demissão de Cristina Gatões considerando que “não tinha condições para liderar o SEF no quadro da reestruturação profunda que será desenvolvida neste organismo”.

“Não se compreende que a ex-directora do SEF, que não reunia as condições para exercer funções no quadro da reestruturação do SEF, seja agora convidada a integrar um grupo de trabalho no SEF para a reestruturação dos ‘vistos gold'”, escrevem os bloquistas. A seguir, deixam a pergunta: “Foi o Governo informado da nomeação de Cristina Gatões para integrar este grupo de trabalho no SEF? Considera o Governo que a ex-directora reúne as condições para participar num plano de reestruturação no SEF? Como justifica a escolha da ex-directora do SEF para estas funções?”

Já no requerimento para ouvir o Ministro da Administração Interna no Parlamento sobre esta matéria e sobre o estado da reestruturação do SEF, o partido recorda que Eduardo Cabrita disse na Assembleia da República que esse processo arrancaria “no início de Janeiro”, altura em que seria apresentado “o primeiro documento de natureza legislativa”. “Até hoje, mesmo findo esse prazo, nada se conhece do referido plano.”

Do lado do Chega, André Ventura escreve na pergunta enviada ao Governo que a nomeação de Cristina Gatões “não provocaria agora espanto entre os demais se o senhor ministro da Administração Interna não tivesse justificado (...) a demissão de Cristina Gatões com o facto de a mesma não reunir ‘condições para liderar o SEF no quadro da reestruturação profunda que será desenvolvida neste organismo'”.

O Chega quer que o Governo esclareça se se confirma a nomeação e quais foram os critérios atinentes à escolha.