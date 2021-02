Há 20 bolsas de estudo para os alunos do ensino superior de Alijó

A Câmara Municipal de Alijó vai atribuir um total de 16 mil euros em apoios aos estudantes do ensino superior do concelho. Ao todo, há 20 bolsas de estudo destinadas aos alunos universitários do município transmontano. Fazendo as contas, cada bolsa terá o valor de 800 euros. É possível concorrer até 26 de Fevereiro.

As candidaturas devem ser submetidas no site da autarquia, onde pode ser encontrado o formulário a preencher. Mas esse não é o único documento a enviar: para além de documentos de identificação do candidato e dos membros do agregado familiar, é preciso anexar também o certificado de aproveitamento escolar, no qual “deverá constar a classificação e médias obtidas”. Devem ainda seguir documentos como o IRS de 2019 e o “comprovativo de usufruto de bolsas do ensino superior atribuídas pelo estabelecimento de ensino ou outras entidades”. Já agora: os candidatos devem residir no concelho “há, pelo menos, um ano”.

Toda a documentação deve, “preferencialmente”, ser enviada para gab.educacao@cm-alijo.pt. Quem quiser entregá-la presencialmente deverá ligar previamente para o 259 957 100.

Segundo o comunicado da Câmara Municipal de Alijó, “a educação e a formação dos jovens é uma prioridade” para o município. Com a atribuição de bolsas, pretende-se “apoiar a continuação dos estudos de alunos oriundos de famílias economicamente carenciadas e incentivar o acesso à formação superior”. Esse apoio cresceu “nos últimos anos”: neste ano lectivo, o número de alunos do ensino superior abrangidos com estas bolsas aumentou “de 12 para 20”.