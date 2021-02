Homicídio na prisão

Como estudioso da realidade penitenciária nacional, tenho acompanhado o percurso do sistema prisional português, que, nas últimas quatro décadas e meia, evoluiu muitíssimo, sendo hoje caracterizado por acentuado humanismo.

No interessantíssimo artigo sobre a morte de Marcos na prisão de Coimbra, diz-se que “não há qualquer registo de um homicídio dentro de uma prisão, em Portugal, desde 2011”.

Tal não é rigoroso. Em 2015, Gidson César Jorge Tavares matou um outro recluso, Manuel Rodrigues Corado, no estabelecimento prisional de Lisboa.

Nesse caso, houve deficiente avaliação do assassino, que deveria ter sido colocado no Hospital Prisional São João de Deus ou, vá lá, na prisão de Monsanto, atento o diagnóstico clínico e considerando a razão do seu ingresso no estabelecimento prisional.

Importou também o facto de se tratar de uma cadeia do século XIX, construída segundo o modelo de Filadélfia, inspirado no sistema de redondo panóptico criado em 1785. A arquitectura radial, em formato de estrela, fomenta a concentração de um elevado número de reclusos em celas colectivas. É o mesmo arquétipo da prisão de Coimbra. Encontra-se ultrapassado, estando previsto, desde há muito, o encerramento dos estabelecimentos deste tipo, tal como sucedeu em Santarém.

Helder Fráguas, Lisboa

Doentes deslocados para a Madeira

Com uma cobertura mediática desmesurada, foram deslocados para a Madeira três doentes covid-19 entubados e sedados, num avião C-130 da Força Aérea Portuguesa, obrigando a uma logística complexa de meios humanos e materiais, entre outros. Bem sabemos que a pandemia está em níveis que colocam o sistema de saúde nacional a “rebentar pelas costuras”, numa situação aflitiva de catástrofe. Mas justificar-se-á essa deslocação, de tão poucos doentes, ou terá sido um mero exercício de propaganda?

Vamos aos factos relativamente a doentes covid-19 em UCI: a 1 de Janeiro havia 483 e a 31 de Janeiro havia 858. Tal representa um incremento de 375 doentes no mês, ou seja, uma média de 12 doentes por dia (cadência de aumento de uma pessoa a cada duas horas). Assim sendo, e matematicamente falando, essa deslocação apenas nos fez ganhar seis horas, após as quais voltámos à posição inicial. É compreensível um esforço tão grande para um ganho temporal tão pequeno? Não sendo apenas propaganda, deveríamos ser esclarecidos sobre a verdadeira razão dessa deslocação, caso exista...

Jorge Loureiro, Anadia

UE vs. Hungria

É eloquente o artigo transcrito do Corriere della Sera de Federico Fubini publicado no vosso jornal no passado domingo. Aí se desvenda o conluio entre as grandes empresas alemãs e o governo húngaro de Viktor Orbán nos atropelos aos mais elementares direitos dos trabalhadores, com a implementação das chamadas “leis de escravidão”, onde o direito à greve ou protesto é proibido! Entendo eu, agora, toda esta complacência por parte da União Europeia, da Alemanha essencialmente, para com os ataques à liberdade de imprensa e ao sistema judicial por parte de V. Orbán. E entendo porque tanto a Hungria e a Polónia não são expulsos da Comunidade Europeia, pois isso iria impedir que estes governos pudessem subsidiar as empresas alemãs que aí se estabelecem. E entendo, também, que, visto a UE pretender deixar de ser dependente da China na produção de bens essenciais, como recentemente ficou patente no início da pandemia, queira deslocar a produção para a Europa mas importando da China a mesma rigidez no que respeita a leis laborais. É à custa deste poderoso aliado (Alemanha) que V. Orbán vai também construindo o seu império de oligarcas, amigos ou familiares, a quem vai atribuindo contratos milionários para a instalação de fábricas alemãs. A Comunidade Europeia está ao serviço do grande capital, é bom de ver. Por mais discursos pomposos e polidos, por mais artigos de opinião a enaltecer o modo como Angela Merkel se tem comportado na liderança da UE, a forma como se está a tolerar na Hungria (será só neste país?) o espezinhamento dos direitos dos trabalhadores, bem como a escandalosa exploração com medidas draconianas, revela a hipocrisia que subsiste no discurso político europeu nos dias de hoje. Não posso deixar de ver um certo paralelo entre aquilo que Eric Vuillard, no seu livro A Ordem do Dia, nos relata sobre o apoio a Hitler, em 1933, dos grandes industriais alemães a troco de uma certa “estabilidade”, e a presente situação. O que tem isto a ver com a ascensão da extrema-direita europeia, isso ainda não descobri...

Pedro Carneiro, Ermesinde