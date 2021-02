Republicanos criticam “mentiras loucas” da sua congressista mas hesitam em agir

O fosso entre os dois maiores partidos dos Estados Unidos da América continuou a alargar-se esta semana, com os democratas decididos a aplicar um castigo inédito a uma congressista republicana. No centro da discussão está Marjorie Taylor Greene, uma antiga empresária que tem propagado as mais delirantes teorias da conspiração e que sugeriu a condenação à morte das principais figuras do Partido Democrata.