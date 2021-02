Militares mantêm controlo firme da Birmânia em dia de protestos tímidos

O segundo dia da nova realidade na Birmânia, palco de um golpe militar na segunda-feira, apadrinhou os primeiros protestos, ainda que tímidos, mas audíveis, de contestação ao Exército e de manifestação de solidariedade com Aung San Suu Kyi, líder de facto do país, que se encontra em prisão domiciliária e “de boa saúde”, segundo um porta-voz do seu partido. Protestos que não beliscam, ainda assim, o controlo firme que os militares mantêm sobre todo o território.