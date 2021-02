Covid-19: mais de metade dos 20 milhões de habitantes de Nova Deli podem ter sido infectados

Mais da metade dos 20 milhões de habitantes de Nova Deli podem ter sido infectados com o coronavírus, de acordo com uma pesquisa sorológica do Governo cujas conclusões foram ao encontro de pesquisas do sector privado.

A Índia notificou 10,8 milhões de infecções por covid-19. Mas a pesquisa divulgada nesta terça-feira, com base em cerca de 28 mil amostras, sugere que o número verdadeiro de infecções na sua população de 1,35 mil milhões de pessoas é dramaticamente mais alto e aproxima-se dos níveis de imunidade do grupo.

“Na quinta pesquisa sorológica feita na capital nacional de Deli, foram detectados anticorpos em 56,13% da população da cidade”, disse o ministro da Saúde, Satyendar Jain, após a publicação do relatório.

Testes separados feitos em mais de 700 mil pessoas em toda a Índia pela Thyrocare Technologies mostraram que 55% da população pode já ter sido infectada, disse à Reuters na semana passada o chefe da empresa de análises.

A Organização Mundial da Saúde diz que pelo menos 60% a 70% da população precisa ter imunidade para quebrar a cadeia de transmissão, embora as autoridades indianas tenham dito que um nível mais baixo também pode retardar a disseminação do vírus.

Jain disse que Nova Deli venceu em grande parte a covid, e que os casos diários e mortes na Índia caíram para o mínimo de oito meses na terça-feira. No geral, registou 154.486 mortes, o que põe o país com uma taxa de mortalidade relativamente baixa.

Um dos factores que explicam esta situação é a idade média no país ser baixa, dizem os médicos especialistas. Dois estados ricos com populações relativamente mais velhas - Kerala com 3459 casos e Maharashtra com 1948 - têm neste momento 70% das novas infecções.

A Índia já vacinou quase quatro milhões de pessoas desde meados de Janeiro, quando arrancou a maior campanha de imunização do mundo - como lhe chamou o Governo -, que visa inocular mais de 300 milhões de pessoas até Agosto.