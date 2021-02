Câmara cria centro de vacinação no Estádio Municipal de Leiria

A Câmara Municipal de Leiria anunciou esta terça-feira a instalação de um Centro de Vacinação no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa. De acordo com o despacho emitido pelo presidente da câmara, Gonçalo Lopes, este processo será realizado em parceria com a Autoridade de Saúde. O autarca pretende, assim, disponibilizar um espaço amplo para se proceder à vacinação da população de forma “segura e eficaz”.

Numa tentativa de se adaptar ao contexto epidemiológico actual, a autarquia lançou ainda um conjunto de outras medidas que visam reforçar os esforços do concelho no combate ao vírus.

Entre as várias medidas, destaca-se a distribuição de um kit de segurança aos profissionais de saúde, bombeiros e Instituições Particulares de Solidariedade Social. Para além disso, os edifícios municipais passarão a contar com dispensadores de máscaras e será reforçada a sinalética nos espaços públicos.

No despacho constam ainda medidas de apoio ao ensino à distância, como é o caso do empréstimo de equipamentos informáticos, bem como as suas reparações e manutenção, aos alunos com escalão A, referenciados pelo agrupamento de escolas do concelho. A autarquia anuncia ainda que se realizarão ciclos de formação para professores “tendo em vista a capacitação para o ensino à distância e a partilha pedagógica em contexto digital”.

Em termos económicos, a autarquia vai promover a realização de webinares “com vista a potenciar boas práticas para o desenvolvimento do comércio local”. A somar a estas medidas serão suspensas taxas de estacionamento em zonas específicas do concelho e será criado o programa “Made in Leiria” de modo a incentivar o consumo de produtos regionais.

