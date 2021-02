Professora de aeróbica filma, sem querer, golpe militar na Birmânia

Uma professora de Educação Física a dar uma aula de aeróbica online — até aqui nada de novo. Esta segunda-feira, Khing Hnin Wai filmou o seu treino de aeróbica com um enquadramento diferente: um golpe militar na capital da Birmânia. O vídeo, em que se podem ver vários veículos militares a bloquear a estrada que leva ao Parlamento, tornou-se viral nas redes sociais.

Centenas de deputados birmaneses estão retidos numa residência governamental na capital, Naypyidaw, um dia depois de o Exército ter levado a cabo um golpe militar e detido os principais responsáveis políticos do país. Quando a professora Khing Hnin Wai decidiu filmar o seu treino de aeróbica, como faz com frequência, jamais imaginou que captaria imagens do golpe.

O vídeo que está a circular nas redes sociais mostra vários veículos militares a tentar bloquear a estrada que leva ao Parlamento. A instrutora de aeróbica parece, no entanto, não se aperceber do que, atrás dela, está a acontecer.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

Sem saber, Khing Hnin Wai filmou o momento que as Forças Armadas da Birmânia, que governaram o país com mão de ferro entre 1962 e 2011, retomaram o controlo de todo o aparelho de Estado. Além de terem decretado estado de emergência durante um ano, prenderam ou afastaram os principais dirigentes políticos, nomearam novos ministros, cortaram as comunicações e a Internet e fecharam fronteiras e o espaço aéreo.