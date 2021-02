Morreu Tom Moore, o capitão benfeitor do serviço nacional de saúde britânico

O veterano da Segunda Guerra Mundial com 100 anos estava internado com covid-19.

O capitão britânico Tom Moore morreu, esta terça-feira, após complicações respiratórias. O veterano da II Guerra Mundial com 100 anos, que cativou a população britânica no início da pandemia pelos seus esforços de recolha de fundos para o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla original), estava internado com um diagnóstico confirmado de covid-19.

A notícia da morte do capitão foi dada, na tarde desta terça-feira, na conta de Twitter oficial. O Serviço Nacional de Saúde (NHS) comentou com um sucinto: “Thanks for everything Sir Tom" (Obrigado por tudo, sir Tom); e acrescentou um emoji de um coração azul. Na publicação multiplicam-se os comentários de agradecimento ao veterano de guerra.

Também o primeiro-ministro Boris Johnson já reagiu na mesma rede social, lembrando que Tom Moore foi um herói “na verdadeira acepção da palavra”, considerando que foi “verdadeiramente espantoso” o facto de ter angariado mais de 32 milhões de libras (mais de 37 milhões de euros) para o NHS. Foi uma inspiração para o país e também para o mundo, acrescentou.

Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. His legacy will long live after him. pic.twitter.com/0Zn56gThCC — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021

A rainha Isabel II vai enviar uma mensagem privada de condolências à família, anunciou o Palácio de Buckingham. “O pensamento da rainha e da família real está com a família”, informa também no Twitter a conta do palácio. “Sua Majestade gostou muito de conhecer o capitão sir Tom e a sua família em Windsor no ano passado”, acrescenta-se.

No passado domingo, 31 de Janeiro, a filha de Moore, Hannah Ingram-Moore, ​informou no Twitter que o pai tinha dado entrada no Hospital de Bedford por necessitar de “ajuda adicional” à respiração. A filha do veterano explicou ainda que nas últimas semanas o progenitor estava a ser tratado a uma pneumonia e que na semana anterior tinha recebido o resultado positivo ao teste ao novo coronavírus, mas indicou que não estava internado numa unidade de cuidados intensivos.

Tom Moore tornou-se numa referência de esperança nas primeiras semanas da pandemia de covid-19, em Abril de 2020, quando se propôs a percorrer 100 voltas em torno do seu jardim, em Inglaterra, até ao dia do seu 100.º aniversário. Para lhe dar um propósito, a filha abriu uma conta de angariação de fundos com o objectivo de amealhar 1000 libras (1135€) para o NHS. Mas os esforços do veterano acabaram por render 32,7 milhões de libras (mais de 37 milhões de euros).

Moore, que recebeu o título honorário de coronel no dia do seu centésimo aniversário, foi ordenado cavaleiro pela rainha Isabel II em Julho. O percurso do britânico foi, entretanto, relatado no formato de uma autobiografia, Tomorrow Will Be A Good Day, estando previsto um filme em torno da vida do ex-militar.