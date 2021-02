Jovem britânico – que teve duas vezes covid-19 – acordou de um coma sem se lembrar da pandemia

O britânico Joseph Flavill, de 19 anos, está a recuperar das lesões sofridas ao ter sido atropelado por um automóvel em 1 de Março de 2020, em Burton, Staffordshire, no Reino Unido. O jovem entrou em coma e agora, 10 meses depois, está a acordar sem ter qualquer conhecimento da pandemia do novo coronavírus – isto apesar de ter ficado infectado duas vezes.

Joseph Flavill entrou em coma três semanas antes do início do primeiro confinamento nacional britânico. A tia, Sally Flavill Smith, disse ao jornal The Guardian que a consciência do rapaz está a melhorar, mas que a família “ainda não sabe o que ele poderá saber”.

“Ele não saberá nada da pandemia, uma vez que está há dez meses a dormir”, disse. “Não sei por onde começar. Há um ano, se alguém me tivesse dito o que ia acontecer durante o último ano, acho que não acreditaria. Não faço ideia como é que o Joseph vai compreender aquilo por que todos passamos.”

O jovem esteve a ser acompanhado no Leicester General Hospital e foi agora transferido para o centro de cuidados Adderley Green, em Stoke-on-Trent, onde vai continuar a recuperação. Por agora, já mexe os membros quando isso lhe é pedido e tem interagido com familiares e amigos com sorrisos e piscando os olhos.

A família já tentou explicar por videochamada a impossibilidade de visitas presenciais devido às restrições da pandemia, mas ainda não passaram à fase de tentar explicar a verdadeira dimensão da situação.

“Enquanto estiver no quarto dele, não vai ter a mínima ideia do porquê de estar lá. Falamos sobre isso pelo telemóvel e tentamos transmitir-lhe a ideia de que queremos muito estar lá a pegar-lhe nas mãos, apenas não o podemos fazer [devido à pandemia]”, disse Sally Flavill Smith, acrescentando que qualquer explicação mais complexa ficará para quando puderem visitar Joseph Flavill presencialmente.

Durante a recuperação do acidente, já ficou duas vezes infectado com SARS-CoV-2, tendo recuperado em ambas as ocasiões. A recuperação do traumatismo crânio encefálico tem sido lenta, mas os primeiros sorrisos já emocionaram a família, de acordo com a tia.

“Ainda há um longo caminho pela frente, mas os progressos que fez nas últimas três semanas foram absolutamente incríveis”, disse. A mãe do jovem britânico conseguiu visitar o filho no dia do seu 19.º aniversário, em Dezembro, sempre com as devidas medidas de higiene e distanciamento. No entanto, Joseh Flavill ainda não estaria consciente como agora, pelo que a família não sabe se já na altura percebeu que quem o visitava de máscara era a sua mãe, que está “há meses à espera para conseguir voltar a vê-lo”.