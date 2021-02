Torres Vedras mantém oferta de entregas ao domicílio apoiar restauração

A Câmara Municipal de Torres Vedras anunciou o prolongamento do apoio ao sector da restauração, com a “oferta dos custos associados às entregas ao domicílio”.

Em comunicado, a autarquia assinala que a medida foi implementada a 12 de Dezembro “para fazer face às restrições impostas pelo estado de emergência”. Fica agora prolongada até dia 15 de Fevereiro ou, sublinha a autarquia, até ser atingido o orçamento de apoio previsto, no “montante global de 25 mil euros”.

As entregas são asseguradas por duas empresas, explica-se na nota de imprensa: “UberEats, que opera na cidade e zona limítrofe” e “IzzyMove, que opera em todo o concelho”.

Uma plataforma online lista os restaurantes aderentes, em restaurantes-tvedras.pt. Aqui, podem consultar-se os 66 locais inscritos e aceder às ementas, horários, contactos e saber quais os “serviços de entrega ao domicílio disponíveis em cada estabelecimento”.

Conforme o serviço de entregas, assim é o modelo de encomenda: no caso da UberEats, o pedido é feito na app, bastando "introduzir o código de oferta que está disponível na plataforma"; com a IzzyMove, o pedido é feito directamente ao restaurante. “Para usufruir da entrega gratuita”, informa a autarquia, “que será realizada recorrendo a táxis”, a encomenda deve ter um valor “igual ou superior a 20 euros”.

A câmara de Torres Vedras garante ainda que irá também reembolsar os restaurantes dos valores que lhes são cobrados pela UberEats e IzzyMove.

Estão disponíveis para escolher o prato do dia espaços como o Atual do Pisão, Patanisca, Mezza, Cantinho das Pizzas, Atrio, Napoleão Taberna, Pizzaria Dose, Roots, Ponto de Encontro, Express.come, Villacaffé, Puro Sabor, Comes & Bebes, A Cerca, Colher de Sal, O Tacho, Moinho do Paul, Pateo do Faustino, Quiosque Alfazema, Midi, Amazonas Alta Mistura, O Spaghetti, Retiro do Camarão, TAWAsushi, Quinta Ementa, Maria Cachucha, Beirão, Elegance, Cafetaria Bar, Taberna 22, A Colmeia, A Tasca dos Carecas, Boca Santa Santa Cruz, B. Eat, Churrasqueira de Torres, Basílio's, Taberna 6ponto9, Arroz Doce, Pizzeria San Pietro, Smash Burger, Buzios good.times Sta. Cruz, Ponto Final, Refúgio do Maneta, Aeroclube, O Barracão, O Tony, Cantinho do Mercado, A Dose, Praia Azul, Adega do Santos, Pans & Company - Arena Shopping, McDonald's Torres Vedras, Balcão Portugália Torres Vedras, Vitaminas Arena, El Manadas, Confidencial, Clubhouse Quinta de Fez, Delícias e Sabores, La Fontana, Dom Romero, O Voluntário, O Furo, Love It - Comer, Beber, Amar, J.P.K.7, Joshua's Shoarma Grill, Bom apetite.