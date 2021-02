Beira Interior abre loja online de vinhos da região

A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) inaugurou esta terça-feira uma loja online para “levar os seus vinhos mais longe” e permitir que os produtores escoem os seus produtos.

A loja online da CVRBI, que tem sede na cidade da Guarda, insere-se na estratégia da Rota dos Vinhos da Beira Interior que agrega, além dos produtores locais, vários parceiros como o Turismo do Centro de Portugal, as Aldeias Históricas de Portugal, os municípios de Guarda, Oleiros, Vila Velha do Ródão, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Castelo Branco, Pinhel e Trancoso.

Segundo o presidente da CVRBI, Rodolfo Queirós, com o projecto de abertura da loja na internet os vinhos produzidos na Beira Interior “chegam a todo o país num formato diferente”.

“Num período particularmente difícil para os produtores vínicos, disponibilizar uma ferramenta para escoarem os seus produtos é vista como um ganho”, afirma o responsável em comunicado.

Rodolfo Queirós sublinha tratar-se de um lançamento que procura acompanhar as tendências de consumo, disponibilizando aos cosmopolitas e dinâmicos amantes de vinho a possibilidade de adquirirem e degustarem os néctares da Beira Interior sem saírem do conforto das suas casas”.

“Este é um passo importante para estreitar a relação entre os vinhos da Beira Interior e o público. Na nova loja, terão acesso a mais de 140 diferentes vinhos da Beira Interior, entre brancos, rosés, tintos, espumantes e colheitas tardias. Haverá ainda oportunidade de adquirirem outros produtos endógenos, como o azeite e o mel”, sublinha o responsável.

A CVRBI refere, ainda, que o projecto da loja online, disponível em www.vinhosdabeirainterior.pt, “vem reforçar a importância, quer do trabalho em rede, quer da digitalização que o mundo tem vindo a adoptar”.

“A Beira Interior pretende através deste e-commerce, inovar e levar os seus vinhos mais longe”, conclui a nota.

A CVRBI tem sede na Guarda, no Solar do Vinho, e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios.

Na área da CVRBI, com perto de 16 mil hectares de vinhas e uma grande variedade de castas (destacando-se as brancas Síria, Arinto e Fonte Cal e as tintas Tinta Roriz, Rufete, Touriga Nacional, Trincadeira e Jaen), existem cerca de 60 produtores de vinho, sendo quatro adegas cooperativas e os restantes produtores particulares.