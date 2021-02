PIB afunda 7,6% em 2020 penalizado por consumo e turismo

A economia encolheu 7,6% no ano marcado pela covid-19, um desempenho que foi atenuado pelo crescimento de 0,4% no quarto trimestre.

O Produto Interno Bruto (PIB) recuou 7,6% na totalidade de 2020, um ano marcado a partir de Março pela pandemia de covid-19. No quarto trimestre, a economia cresceu muito ligeiramente (0,4%), atenuando o desempenho mais negativo de sempre registado pela actual série de Contas Nacionais do Instituto Nacional de Estatística, divulgadas esta terça-feira.

O desempenho historicamente negativo do PIB no ano passado – que compara com o crescimento de 2,2% em 2019 - é explicado por um duplo efeito provocado pelas restrições impostas pelo novo coronavírus: por um lado, uma queda pronunciada do consumo das famílias e, por outro lado, uma retracção “sem precedente” do turismo.

Segundo INE, “a procura interna apresentou um expressivo contributo negativo para a variação anual do PIB, após ter sido positivo em 2019, devido, sobretudo, à contracção do consumo privado”. Isto, dado que “o contributo da procura externa líquida foi mais negativo em 2020, verificando-se reduções intensas das exportações e importações de bens e de serviços, com destaque particular para a diminuição sem precedente das exportações de turismo”.

No quarto trimestre, o PIB registou uma variação homóloga negativa de 5,9% e cresceu 0,4% face ao trimestre anterior. Esta evolução trimestral – que contrasta com as quedas de 13,9% e 13,3% no segundo e terceiro trimestres, respectivamente - dos contributos positivos “da procura interna e da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB”, explica o INE.

Na procura interna, verificou-se uma “diminuição menos intensa do investimento, apesar da redução mais pronunciada do consumo privado”. Já “a procura externa líquida apresentou um contributo mais negativo no quarto trimestre, verificando-se uma contracção mais intensa das Exportações de Bens e Serviços que a observada nas Importações de Bens e Serviços”.