Sporting bate recorde com contratação de Paulinho

Os “leões” vão pagar 13 milhões de euros por 70% do passe do internacional português, e cedem ainda Borja a titulo definitivo e Sporar por empréstimo até ao final da época.

A novela foi longa, com vários capítulos que se prolongaram durante vários meses, mas no último dia do mercado de transferências de Inverno, Rúben Amorim ofereceu a Frederico Varandas uma vitória frente ao Benfica e o presidente retribuiu, garantindo que o treinador vai ter o avançado que mais desejava: o Sporting vai pagar 13 milhões de euros ao Sp. Braga e Paulinho é a contratação mais cara da história dos “leões”.

Foi um negócio complexo e difícil, como são quase todos em que António Salvador está no papel de vendedor, mas depois de Sp. Braga e Sporting não terem chegado a acordo no mercado de transferências do Verão, Rúben Amorim vai ter na segunda metade do campeonato o avançado que desejava: Paulinho.

O anúncio foi feito pelo Sp. Braga, já perto da meia-noite, e os bracarenses anunciaram que pela transferência do internacional português, vão receber 13 milhões de euros por 70% do passe do avançado, para além de Cristián Borja a titulo definitivo e Andraz Sporar por empréstimo até ao final da época.

Paulinho, "o goleador discreto que já tem curso de treinador", vai jogar no quinto clube da carreira, depois de passagens por Santa Maria, Gil Vicente, Trofense e Sp. Braga. O jogador de 28 anos, que leva dez golos em 24 jogos na temporada, é um desejo antigo de Rúben Amorim, que há muito pretendia o jogador para a posição mais adiantada do ataque – as características de Sporar nunca foram totalmente apreciadas pelo técnico.

Comunicado do Sp. Braga

“O SC Braga vem informar sobre todos os contornos do negócio que motivou a transferência definitiva do jogador Paulinho para o Sporting CP por 16 milhões de euros (70% do passe), e em sentido inverso, a contratação de Borja e Sporar.

A SC Braga – Futebol, SAD, chegou a acordo com a Sporting CP SAD para a transferência definitiva dos direitos desportivos e de 70% dos direitos económicos do jogador João Paulo Dias Fernandes (PAULINHO) pela quantia de 16.000.000,00€, acrescida de IVA. O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da total e única responsabilidade do Sporting CP SAD.

Acrescente-se que, mediante proposta de transferência futura de 25.000.000,00€ ou superior para a compra do jogador em questão, caso a Sporting CP SAD opte por não a aceitar, terá de pagar à SC Braga – Futebol, SAD a percentagem remanescente dos direitos económicos (30%, que representa no mínimo o valor adicional de 7.500.000,00€).

Para além da quantia acima referida, a Sporting CP SAD cede a título de empréstimo à SC Braga – Futebol SAD o jogador Andraz Sporar até final da época 2020/21, suportando integralmente os encargos salariais com o jogador. A SC Braga – Futebol SAD fica ainda com opção de compra de 7.500.000,00€, e caso não exerça esta opção, garante um direito de vitrine mínimo de 10%, que poderá chegar a 15% conforme o valor de uma futura transferência na janela do próximo mercado.

Mais acordou a transferência definitiva do jogador Cristián Borja para a SC Braga – Futebol, SAD, incluindo a aquisição de todos os seus direitos (desportivos e económicos), pela quantia de 3.000.000,00€, acrescida de IVA e mecanismo de solidariedade. Esta contratação só foi possível porque a Sporting CP SAD aceitou suportar a diferença salarial do jogador entre o seu contrato anterior e o contrato que celebrou com a SC Braga – Futebol SAD. Refira-se que o internacional colombiano assinou um contrato válido por 4 anos e meio.”