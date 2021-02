Ronaldo deixa a Juventus perto da final da Taça de Itália

Com dois golos do internacional português, a equipa de Turim venceu em Milão o Inter, por 2-1, na primeira mão da meia-final.

O jogo nem começou bem para a Juventus, que ficou em desvantagem em Milão logo no nono minuto, mas dois golos de Cristiano Ronaldo deixaram a equipa de Turim a um pequeno passo da final da Taça de Itália.

No Giuseppe Meazza, o confronto entre Inter e Juventus começou com o golo de Lautaro Martinez: Barella assistiu o argentino que, com um remate rasteiro, bateu Buffon, que podia ter feito melhor.

A partir daí, a Juventus procurou reagir e, a meio da primeira parte, chegou o empate: Ashley Young agarrou o braço de Cuadrado na área e, na conversão do penálti, Cristiano Ronaldo rematou forte para o meio da baliza de Handanovic.

O golo deixava a Juventus confortável na partida, mas uma dezena de minutos depois, uma clara falta de comunicação entre Bastoni e Handanovic deixou Ronaldo com a baliza aberta e o português agradeceu para fazer o 2-1 final.

A outra primeira mão da meia-final será disputada entre Nápoles e Atalanta nesta quarta-feira, às 19h45.