Manchester United arrasou o Southampton: 9-0

Até ao final de 2020, o Southampton estava a ser uma das surpresas da Premier League e o novo ano até começou com um triunfo dos “saints” frente ao Liverpool, mas nos últimos jogos a quebra de rendimento da equipa do Sul de Inglaterra já era evidente – três derrotas consecutivas – mas nesta terça-feira, em Old Trafford, o Southampton sofreu uma das maiores humilhações da sua história: na 22.ª jornada da Premier League, a equipa do austríaco Ralph Hasenhüttl foi arrasada pelo Manchester United (9-0).

A história do que se passou em Old Trafford é simples de contar: aos 2’, Jankewitz teve uma entrada muito dura sobre McTominay e foi expulso e, com menos um, o Southampton entrou em colapso.

Com a equipa rival claramente sem confiança, o Manchester United não teve grandes problemas para construir a goleada e, ao intervalo, já ganhava por 4-0 com golos de Bissaka, Rashford, Cavani e Bednarek na própria baliza.

Sem reacção de Hasenhüttl – o austríaco apenas mexeu na equipa a 11 minutos do fim -, o jogo não mudou após o intervalo e o resultado ganhou uma dimensão histórica, com mais cinco golos, um deles de Bruno Fernandes na conversão de um penálti.