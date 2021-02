Líder Novak Djokovic está de regresso

Novak Djokovic não é só o líder do ranking mundial, mas também um símbolo do seu país. Na abertura da segunda edição da ATP Cup, o número um da hierarquia tenística masculina levou a Sérvia à vitória sobre o Canadá, ao vencer o singular e o par decisivo, elevando para 10 o número de vitórias em outros tantos encontros realizados nesta prova.

Djokovic derrotou Denis Shapovalov (12.º), com um duplo 7-5, antes de emparceirar como o compatriota Filip Krajinovic (31.º). Frente a Milos Raonic (15.º) – que antes vencera Dusan Lajovic (26.º), por 6-3, 6-4 – e Shapovalov, a dupla sérvia teve de aplicar-se como demonstram os parciais de 7-5, 7-6 (7/4) e obter a primeira vitória neste Grupo A.

Matteo Berrettini (10.º) foi igualmente crucial para, no Grupo C, a Itália superar a Áustria, por 2-1. Primeiro derrotou de forma inequívoca Dominic Thiem (3.º), por 6-2, 6-4; depois, fez equipa com Fabio Fognini (17.º) – que tinha perdido (6-3, 6-2) com Denis Novak (100.º) – para vencerem Thiem/Novak, por 6-1, 6-4.

A Espanha, com Rafael Nadal no “banco”, devido a queixas nas costas, ganhou os três encontros do Grupo B frente à Austrália. O destaque vai para Roberto Bautista Agut (13.º), que assumiu o papel de número um espanhol e bateu Alex de Minaur (23.º), por 4-6, 6-4 e 6-4.

No Grupo D, a vitória da Rússia sobre a Argentina, por 2-1, ficou decidida nos singulares: Daniil Medvedev (4.º) venceu Diego Schwartzman (9.º), por 7-5, 6-3, e Andrey Rublev (8.º) derrotou Guido Pella (44.º), por 6-1, 6-2.

Paralelamente, em Melbourne Park, decorrem quatro torneios dos circuitos ATP e WTA. No Murray River Open, Frederico Silva (184.º) procurava a segunda vitória no ATP Tour, mas a falta de tempo de preparação contribuiu para o triunfo do checo Jiri Vesely (69.º), com um duplo 6-4. Além disso, o estilo de Vesely, adepto de pontos curtos, também não permitiu que o tenista das Caldas da Rainha ganhasse tanto ritmo ao longo do encontro como gostaria. Um break em cada set e zero aproveitamento dos três break-points de que dispôs levou Silva a ceder ao fim de 78 minutos.

O número quatro português no ranking ATP tem agora mais alguns dias para adquirir algum ritmo antes de estrear-se no Open da Austrália, o seu primeiro quadro principal de um Grand Slam. Já Pedro Sousa abre a jornada desta quarta-feira, em Melbourne Park, ao defrontar Daniel Evans (33.º) na segunda ronda do Murray River Open.

Em Antalya (Turquia), João Sousa (93.º) abriu a época 2021 no ATP Challenger Tour, mas com uma derrota diante Carlos Taberner (144.º). O espanhol, já a disputar o quarto torneio este ano, mostrou-se com mais ritmo e venceu, por 6-1, 6-4. Sousa teve de enfrentar 15 break-points ao longo do encontro, tendo mesmo conseguido anular dez. O vimaranense também teve oportunidades de nivelar o marcador, mas só concretizou duas das sete ocasiões de break.

Sousa, que deverá ter como próximo torneio o ATP 250 de Córdoba (22 de Fevereiro), e João Domingues, igualmente eliminado na ronda inicial de singulares, começam nesta quarta-feira a disputar o quadro de pares, frente aos “especialistas” Treat Huey e Sem Verbeek.