Golos de João Moutinho e Rúben Neves derrotam o Arsenal

Com seis portugueses na equipa titular (Rui Patrício, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto Daniel Podence) e outros dois utilizados na segunda parte (Vitinha e Fábio Silva), o Wolverhampton conseguiu vencer o Arsenal de Cédric nesta terça-feira, por 2-1, quebrando uma sequência de oito jornadas sem ganhar na Premier League.

No Molineux, foi o Arsenal quem entrou melhor e com Bukayo Saka muito activo, os “gunners” tiveram por várias vezes perto do golo. O domínio do rival do Benfica na Liga Europa acabou por reflectir-se no marcador a partir dos 32 minutos: Nicolas Pépé ultrapassou Rúben Neves e Nelson Semedo, e fez o 0-1.

Porém, em cima do intervalo o jogo mudou: em excelente posição para marcar, Willian José foi derrubado na área por David Luiz e o árbitro marcou penálti, expulsando ainda o ex-benfiquista. Rúben Neves aproveitou e fez o empate.

Com menos um jogador, o Arsenal ficava em dificuldades para a segunda parte e a situação para os londrinos ficou ainda pior logo após o recomeço, com um grande golo de João Moutinho de fora da área.

A partir daí, o jogo tornou-se mais fácil para a equipa de Nuno Espírito Santo e as hipóteses de o Arsenal reentrar na discussão do jogo ficaram praticamente reduzidas a zero aos 72’, depois de o guarda-redes Bernd Leno ver o cartão vermelho directo após uma saída precipitada da sua área.

Com a vitória, o colocou o Wolverhampton passa a somar 26 pontos, menos cinco que o Arsenal que ocupa atualmente o décimo posto da Premier League.