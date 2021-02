Paris vai ter um Grand Palais efémero até aos Jogos Olímpicos de 2024

O Grand Palais, que com o seu “irmão” júnior, o Petit Palais, marca a paisagem do centro de Paris desde a Exposição Universal de 1900, vai entrar em obras de restauro e renovação neste mês de Fevereiro, com a promessa de reabrir em 2024 para acolher algumas das modalidades dos Jogos Olímpicos que nesse ano terão lugar na capital francesa. Até lá, vai ser substituído por uma espécie de “clone” amovível, o Grand Palais efémero, que se encontra em fase final de instalação no passeio do Campo de Marte, no alinhamento da Torre Eiffel com a Escola Militar.