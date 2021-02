Polícias ficam de fora da investigação de crimes envolvendo os seus agentes

PGR define como prioritários inquéritos a agressões ou morte que envolvam polícias. Todas as diligências nestes processos podem ficar centralizadas no Ministério Público se isso permite acelerar o processo.

Se uma agressão for praticada por um agente da PSP ou contra ele, a investigação criminal desse caso fica a cargo de outra polícia. O mesmo sucederá se ocorrerem crimes de agressão ou integridade à vida praticados ou sofridos por elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), da Guarda Nacional Republicana (GNR), e outros órgãos de polícia criminal. Esta é uma das novas ordens emitidas por Lucília Gago na directiva da Procuradoria-Geral da República publicada em Diário da República (DR) a 14 de Janeiro.

A directiva da procuradora-geral da República, noticiada na edição desta segunda-feira do Jornal de Notícias, assenta na lei de Agosto de 2020 que definiu as prioridades e orientações de política criminal entre 2020 e 2021. E estabelece que o inquérito fica a cargo de uma outra polícia mas coloca a possibilidade de as diligências da investigação destes inquéritos sejam centralizadas nos magistrados do MP se tal permitir uma investigação mais célere.

Não apenas isso: “pela natureza, gravidade e complexidade” de alguns tipos de crime prioritários, a investigação pode vir a exigir “a intervenção de diversos órgãos de polícia criminal e de outras entidades” com “características diferenciadas” e “meios técnicos adequados às exigências investigatórias e competências de elevada especialização”. Por isso, a PGR pode criar equipas especiais e mistas, a título excepcional, que ficam na dependência do Ministério Público, como determinava a nova legislação de Agosto de 2020 na qual assenta a directiva agora publicada em DR.

Em contexto de pandemia

Esta directiva, entre outras a serem emitidas no quadro das novas orientações para a política criminal, tem “em consideração o especial contexto, decorrente da crise pandémica”, lê-se no documento publicado em DR.

​Além dos crimes contra a integridade física ou a vida praticados por polícias ou contra eles, passaram a estar na lista de delitos prioritários no diploma de Agosto do ano passado, também os crimes contra a autoridade pública cometidos em contexto de emergência sanitária ou a propagação de doença​.

Na lista dos crimes a serem objecto de investigação urgente, estão também o homicídio conjugal, os crimes praticados contra vítimas especialmente vulneráveis, incluindo as crianças, os jovens, as mulheres grávidas e as pessoas idosas, doentes, pessoas com deficiência e imigrantes e ainda os crimes violentos ou praticados de forma organizada ou em grupo.

Passam a ser igualmente prioritários (entre outros) os inquéritos de delitos cometidos em contexto rodoviário de que resulte a morte, a condução perigosa de veículo rodoviário e a condução em estado de embriaguez ou sob a influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas.