Vacinação de idosos com doenças arranca esta semana só no Norte e na região de Lisboa. Pessoas a partir dos 50 anos com patologias mais graves ficam para mais tarde. Portugal voltou a registar um máximo de 303 mortes – só no mês de Janeiro foram registadas 5576 mortes por covid-19, cerca de 44% das mais de 12 mil vítimas mortais da pandemia.