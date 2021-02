Covid-19: Espanha oferece ajuda a Portugal e estuda agora modalidades do apoio

O Governo espanhol ofereceu-se para ajudar Portugal a lutar contra a falta de meios hospitalares no quadro da pandemia de covid-19, disse esta segunda-feira à agência Lusa o embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes. “Houve uma oferta de apoio por parte das autoridades espanholas”, disse João Mira Gomes, acrescentando que agora estão a ser avaliadas, a um nível técnico, as “modalidades desse apoio”.

Segundo fonte espanhola, o contacto inicial foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha junto da embaixada portuguesa em Madrid, mas a política de Saúde em Espanha está descentralizada pelas comunidades autónomas, o que dificulta a articulação da ajuda.

A terceira vaga da pandemia colocou Portugal no limite das suas capacidades hospitalares, tendo o país registado esta segunda-feira 275 mortes relacionadas com a covid-19 e 5805 casos de infecção com o novo coronavírus, segundo a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Para além de Espanha, Portugal já recebeu ofertas de apoio por parte da Áustria, que poderia receber doentes com covid-19 no seu território, e da Alemanha, que está disposta a enviar profissionais de saúde e equipamento médico para Portugal.