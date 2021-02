Covid-19: mais 275 mortos e 5805 casos positivos. Internamentos registam máximo desde Março

Portugal registou, este domingo, mais 275 mortos e 5805 casos positivos de infecção, de acordo com os últimos dados da Direcção-Geral da Saúde divulgados esta segunda-feira. É o quarto dia em que o número de novos casos positivos decresce — no dia 28 de Janeiro foram identificados 16.432 novos casos, desde aí o número tem vindo sempre a descer.

Já os internamentos continuam a subir e encontram-se em máximos nunca antes registados desde o início da pandemia. Sabe-se que estão internadas 6869 pessoas com a covid-19 nos hospitais portugueses, 865 dos quais em unidades de cuidados intensivos. Ambos os números correspondem a um aumento: estão internadas em enfermaria geral mais 175 pessoas do que no dia anterior e as unidades de cuidados intensivos receberam mais sete doentes do que no sábado. Nunca tinham estado internadas tantas pessoas em simultâneo desde Março.

No total, já morreram 12.757 pessoas e foram identificados 726.321 casos positivos de infecção pelo SARS-CoV-2 (vírus que provoca a covid-19) desde o início da pandemia.

O boletim de actualização dá conta ainda de 7.973 recuperados, num total de 534.384 — o que faz com que existam 179.180 casos activos em território nacional (menos 2443 do que no dia anterior). Este número é obtido depois de subtraídos os recuperados e os mortos ao número de infecções.