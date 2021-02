Líder da bancada do PSD propõe lista “minimalista” de deputados a vacinar

Adão Silva, líder da bancada do PSD, propõe que, “em consenso” com outros grupos parlamentares, seja ponderada uma “lista minimalista de deputados que possam vir a ser vacinados nos próximos tempos”.

A posição foi assumida numa carta, a que o PÚBLICO teve acesso, enviada a Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, depois de ser divulgada uma lista de parlamentares do PSD que teriam prioridade na vacinação e que foi corrigida pelo partido no sábado.

Adão Silva reconhece que não tinha dado a informação a Ferro Rodrigues sobre a lista de parlamentares a vacinar primeiro. Depois de retirar da lista 12 nomes (entre os quais Rui Rio e o próprio líder da bancada), o presidente da Assembleia fez saber que ficou “negativamente surpreendido” com a atitude da direcção da bancada, através do seu gabinete de imprensa.

“Imagine como ficaram negativamente surpreendidos os deputados do grupo parlamentar do PSD que, não querendo agora ser vacinados, constavam naquela lista”, contrapôs Adão Silva, referindo ainda a sua surpresa com um SMS que Ferro Rodrigues terá enviado a Luís Marques Guedes em que assegurou não ter recebido indicações por parte do PSD.

O líder da bancada refere que, “apesar da impossibilidade de o PSD enviar a lista na sexta-feira à tarde”, Ferro Rodrigues “decidiu enviar a carta” ao primeiro-ministro, "incluindo nela nomes que, publicamente, já se sabia que não queriam ser vacinados, neste momento, e outros que, apenas durante a manhã do dia 30, referiram a sua indisponibilidade”.

Tal como a líder da bancada do PS, que propôs a criação de um grupo de trabalho sobre a vacinação dos parlamentares, Adão Silva também está disponível para, “em consenso com os outros grupos parlamentares e de forma ponderada, elaborar uma lista minimalista de deputados que possam vir a ser vacinados nos próximos tempos, sempre em respeito escrupuloso com a expressão de vontade de cada um”.