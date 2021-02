Alemanha envia 26 profissionais de Saúde para auxílio a Portugal

Governo prevê apenas apoio “simbólico”, com um número diminutos de casos de doentes transferidos.

A ministra de Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, anunciou na rede social Twitter, que a Alemanha vai enviar na quarta-feira 26 profissionais de saúde do Exército para Portugal, considerando que, “nestes tempos difíceis”, é importante que os países permaneçam juntos e se ajudem mutuamente. O anúncio da ministra alemã, que diz ter falado com o seu homólogo português, João Cravinho, aconteceu ao mesmo tempo que o Governo dizia ao PÚBLICO não ter datas nem calendarização prevista para Portugal receber ajuda médica da Áustria, Luxemburgo e Alemanha.

Esta ajuda que, em princípio, deverá ser aceite pelo Governo português é, contudo, descrita como solidária, mas simbólica, uma vez que deverá representar um número diminutos de casos de doentes transferidos, explicou ao PÚBLICO um responsável governamental.

Os dois primeiros países disponibilizaram-se para receber doentes portugueses com covid-19, incluindo os que estão em cuidados intensivos. E no caso da Áustria a disponibilidade foi assumida publicamente no domingo pelo chanceler austríaco, Sebastian Kurz.

Já a Alemanha deverá disponibilizar médicos e material médico a Portugal, na sequência da visita feita por uma delegação de médicos militares alemães a hospitais de Lisboa e do Porto, em coordenação com o Governo português, por oferta da chanceler Angela Merkel em telefonema com o primeiro-ministro, António Costa.