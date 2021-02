Estes debates não servem

De tanto ir à catequese, perdi a fé no Paraíso. De tantos anos que passei a estudar jornalismo, mais alguns a exercê-lo, acabei por ceder à evidência de que nem sempre trabalha a favor da democracia. Um dos mais proeminentes exemplos? Os debates televisivos para as presidenciais.

À partida, a ideia de ter os candidatos a discutir as suas ideias para a nação é nobre, e as televisões conquistam-nos com esse ideal. A chatice está no modelo escolhido para nos servir democracia. Recapitulemos: diariamente, dois dos candidatos surgem frente a frente para uma, chamemos-lhe com alguma simpatia, conversa. Têm meia hora, igualmente repartida entre si, o que resulta em quinze minutos por candidato. Já nem contando com as eventuais trocas de acusações de parte a parte, quem acredita que seria possível explanar um programa de ideais em quinze minutos? Se tivermos de ouvir um candidato explanar cinco temas – o que, já de si, é cabalmente pouco -, temos três minutos por tema. Isto não é democracia. É abrir a época de caça ao soundbyte.

Há muitas variáveis em jogo no modo de fazer jornalismo: o critério, o cuidado, a qualidade, o ângulo, o propósito. O formato, claro, não é excepção, já o dizia o deus nosso senhor da comunicação, Marshall McLuhan: o meio é a mensagem. Quer isto dizer que a eficácia do que estamos a dizer depende muito, ou totalmente, do meio em que o estamos a difundir. Este modelo actual de debates não serve a democracia, entrincheira-a. Os vencedores de uma discussão neste formato assumem um certo tom de jogo de futebol: quem rematar mais bocas contra o lado oposto, tem maior probabilidade de vencer. Mas os adeptos podem sempre ficar com aquele amargo de boca, e o resultado é simples de marcar: raro será aquele que mudará o seu sentido de voto por causa de um debate televisivo.

Para além dos concorrentes de outrora, a televisão rivaliza também com a internet, mas também com o seu próprio público, que, graças à redes sociais, exibe uma certa atenção de piriquito – se uma coisa não é explicada em sete segundos, já não é atractiva e relevante. Os políticos sabem-no e exercem o seu direito ao chavão, escusando-se ao direito de servir o público. As televisões, regra geral, moldam-se de acordo com o que acham que as pessoas querem ver, porque as audiências assim o ditam – ao ponto de cortar uma emissão sobre resultados eleitorais para a mais alta posição do Estado porque era hora de transmitir mais um capítulo de um reality show. Todavia, o efeito de pescadinha de rabo na boca é difícil de contrariar: se o meu público só gosta disto, vou continuar a dar-lhe disto, mas se eu não mostro coisas novas ao meu público, nunca saberei se ele alguma vez me vai dar audiências.

É certo que a televisão, continuando a ser um dos media de maior relevância, combate diariamente contra a sua própria obsolescência, e isso nota-se até na reestruturação do seu modelo de negócio relacionado com a obtenção de conteúdos – o que não devia ser novidade, dado o histórico cíclico que observamos com frequência nos media: a rádio debateu-se com esse desafio e acabou por sair ainda mais viçosa dessa luta, muito graças à internet, mas também a quem se deu ao trabalho de a pensar e reinventar. As mortes são sempre anunciadas, mas nunca verificadas: o papel não morreu, o cinema não morreu, a rádio não morreu, o vinil não morreu. Mas, isso é inegável, tiveram de reinventar-se, ou encontrar novos públicos.

E alternativas? Correndo o risco de ser acusado de ser um viajante do tempo, provindo do já longínquo século passado, permita-me o distinto leitor um exemplo: há um par de meses, por ocasião do lançamento do livro Olhe Que Não, Olhe Que Não , uma transcrição dos debates históricos entre Álvaro Cunhal e Mário Soares, a RTP Memória transmitiu na íntegra esses encontros. A duração? Três horas, quarenta minutos e cinquenta e dois segundos. Uma vez que tive a infelicidade de nascer onze anos após a ocorrência, só recentemente pude ver essa conversa entre Soares e Cunhal. E, para um millennial como eu, foi comovente ver políticos a debater ideias concretas e ideologias. Porque não reedições de debates desta envergadura com os políticos de hoje? «Ninguém ia ver isso» é argumento preguiçoso, atrevo-me a dizer. Também se achava que ninguém ia ver slow TV, com transmissões de viagens integrais de comboios ou navios, ou lareiras a arder, e eis os casos reais a desmentir essa tese.

Correr riscos é, ou deve ser, palavra de ordem. Não apenas na televisão, mas em particular na televisão. Porque quinze minutos por candidato é escasso. Porque, se alimentamos a democracia com migalhas, depois não podemos andar a queixar-nos de que nos morreu nos braços, faminta.