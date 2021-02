Belos gestores

Até prova em contrário, é necessário adquirir-se imunidade de grupo ao novo coronavírus, para a qual só existem duas maneiras: pela vacinação ou pela contaminação natural. Esta última tem o inconveniente de, em grande parte dos casos, exigir demorados cuidados médicos, o que pode levar à ruptura do SNS. Há que dar, então, prioridade absoluta à vacinação.

Adivinhava-se que, não havendo com a prontidão desejável as doses necessárias, se assistisse à erupção de tensões entre pessoas, grupos, e até países ou regiões. Portugal beneficia de pertencer à UE, um bloco poderoso, o que lhe confere vantagens nas negociações para a aquisição das vacinas.

Mas a UE dissipa alegremente a sua capacidade negocial. Dominada pelos eternos tecnocratas da finança, com um olho na vacina e o outro no défice, acabou por descurar aquilo que parecia fundamental desde que o problema apareceu: o tempo. Enredada nas suas intrincáveis burocracias, demorou mais meses que os outros (UK, EUA, Israel) a chegar a acordos que, analisados à lupa, não lhe dão grande força executória. Pior, fartou-se de marralhar no preço, e até conseguiu metade que alguns outros. Agora, aflita, tem um preço fabuloso… mas não tem mercadoria! Só não sei a quem devemos endereçar os parabéns por tão eficaz gestão.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Vacinação não prioritária

António Barbosa, director regional do Norte do INEM, viu o seu pedido de demissão aceite. A polémica centra-se na administração de vacinas a funcionários de uma pastelaria na cidade do Porto. A vacinação de não prioritários deve ser analisada sem histerismos. Se, após a descongelação, a arma contra a covid-19 deve ser administrada de imediato, no caso de sobrar doses, mais vale vacinar não prioritários do que deitar fora. Se o Governo não estivesse tão pressionado devido ao estado sanitário, a tutela dar-lhe-ia rasgados elogios por não ter ido para o lixo tão precioso líquido.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A direita e o Chega

Nada me liga ao CDS nem aos seus apaniguados, neste caso Adolfo Mesquita Nunes. No entanto, não posso deixar de realçar quando, na sua longa entrevista ao PÚBLICO de sábado, afirma. “Comigo presidente do CDS chega de falar do Chega.” Perfeitamente de acordo. Quanto mais se falar nele, mais se contribui para dar relevo às suas maléficas e despudorados ideias. Compara-se esta atitude com a do PSD, nos Açores, que na ânsia do poder se aliou vergonhosamente àquele partido, não sabendo agora a sua direcção como “descalçar a bota”. Ignoremos o Chega dando-lhe o mínimo de atenção e que tenha uma “morte” feliz.

Carlos Leal, Lisboa

Ainda o Prédio Coutinho

A vida fez-me testemunha de dois crimes urbanísticos, um consumado e outra na forma tentada. Morei na Póvoa de Varzim nos anos sessenta e retive na memória o encanto da sua marginal antes da especulação imobiliária a ter destruído quase por completo. E estava em Viana mesmo a tempo de ver nascer o Prédio Coutinho. Parti com a construção nos caboucos mas, como tinha levado a cidade e a sua gente no coração, regressei como visitante. Recordava a suavidade do seu casario ribeirinho que se estendia para a esquerda da ponte Eiffel em direcção à foz, agora brutalmente interrompido. Num déjà vu de má memória.

Felizmente, depois da catástrofe da Póvoa, da loucura que foi a “colonização” do Algarve e outros desvarios urbanísticos, aprendemos. E os contribuintes andam há mais de 20 anos pacientemente a reparar o erro histórico cometido. (….) Tenho esperança de poder regressar a Viana antes de morrer. À Póvoa, nunca mais vou!

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Morte

No século XIX foram abolidas em Portugal a escravatura e a pena de morte, acabando definitivamente com duas das maiores chagas existentes na nossa sociedade. Já em pleno século XXI, a maioria dos portugueses optou pelo retrocesso ao viabilizar a possibilidade de matar antes de nascer. No dia 29 de Janeiro último, em plena pandemia, em que se regista uma mortalidade assustadora em Portugal, a maioria dos deputados aprovou a morte antes de morrer. Como foi possível tanto menosprezo pela vida?

Diogo de Macedo, Lisboa

PÚBLICO Errou

