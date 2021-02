Ursula von der Leyen: “Temos pela frente uma maratona. É preciso controlar os nervos”

A Presidente da Comissão Europeia diz que a UE escolheu bem ao traçar o seu plano para as vacinas. “Todos os produtores que ficaram à frente nessa corrida estão no nosso portfólio”. E afirma que, enquanto médica, o que mais a preocupa “é encontrar uma resposta para o fenómeno das novas variantes”.

A presidente da Comissão Europeia passou os últimos dias a rever as encomendas de vacinas contra a covid-19 feitas pela União Europeia e a discutir com os CEO das empresas farmacêuticas o que se pode fazer para preparar já uma segunda geração de vacinas que responda a novas variantes do vírus. Numa longa entrevista com oito diários europeus, entre os quais o PÚBLICO, Ursula von der Leyen reconheceu que a gestão da crise pandémica não está isenta de erros, mas defendeu a estratégia seguida pelo executivo comunitário como “a mais correcta” e apelou à calma. “Esta é uma maratona que ainda agora começou. Vamos precisar de guardar a nossa energia, de respirar fundo e de controlar os nervos para o sprint final”.