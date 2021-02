Como está a UE a responder à covid-19? Lídia Pereira e Sara Cerdas numa conversa sobre a estratégia de vacinação

Neste segundo episódio do podcast Estado da União - um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu, à luz dos grandes desafios que a União enfrenta e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa -, exploramos os desafios do combate à pandemia da covid-19.

Ana Sá Lopes modera uma conversa com as eurodeputadas Lídia Pereira, do PSD, e Sara Cerdas, do PS.

Nas sugestões da semana, quatro podcasts com eurodeputados portugueses: Europa a Meias, de Lídia Pereira (PSD/PPE); E se falássemos da Europa?, de Margarida Marques (PS/S&D); Lado a Lado, de José Gusmão e Marisa Matias (BE/Esquerda Europeia); e o programa Casa Comum, da Rádio Renascença, onde Paulo Rangel (PSD/PPE) conversa com o socialista José Luís Carneiro.

Subscreva o Estado da União na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.