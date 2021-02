Ministério Público da Rússia quer pena de prisão efectiva para Navalny

O Ministério Público da Rússia defendeu esta segunda-feira uma pena de prisão efectiva para Alexei Navalny, um dia depois de as autoridades russas deterem mais de cinco mil manifestantes que exigiram a libertação imediata do principal opositor do Presidente Vladimir Putin.

Navalny, que está detido em Moscovo, desde 17 da Janeiro, depois de ter estado cinco meses na Alemanha a recuperar de um envenenamento com novichok, vai a julgamento esta terça-feira acusado de violar os termos da sua pena suspensa que remonta a 2014.

Nesse ano, Alexei Navalny e o seu irmão Oleg foram ambos condenados a três anos e meio de prisão por fraude. Oleg Navalny cumpriu a sua sentença, enquanto o principal opositor de Putin foi condenado a pena suspensa, num caso que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou arbitrário e injusto.

Em comunicado, o Ministério Público considerou adequado o pedido do Serviço Penitenciário Russo, que defende que o advogado de 44 anos violou a pena suspensa por ter saído da Rússia entre Agosto do ano passado e Janeiro e que por isso deve cumprir os três anos e meio a que foi condenado em prisão efectiva. A sentença ainda pode ser agravada, uma vez que Navalny enfrenta outras acusações na Justiça, o que o pode atirar vários anos para a prisão.

O julgamento de Navalny é aguardado com grande apreensão pelos seus apoiantes, que temem que o Kremlin queira afastar o seu principal adversário em ano de eleições parlamentares, marcadas para Setembro.

No domingo, pelo segundo fim-de-semana consecutivo, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas em mais de 80 cidades russas, enfrentando temperaturas geladas, para exigirem a libertação imediata de Navalny, com a polícia a reprimir com violência as manifestações que não foram autorizadas – de acordo com a organização não-governamental OVD-Info, pelo menos 5135 pessoas, incluindo 91 jornalistas, foram detidas no domingo.

Entre os detidos, tal como aconteceu na semana passada, quando foram detidas cerca de 4000 pessoas, esteve a mulher de Navalny, Yulia Navalnaya, que foi libertada hora depois no domingo e condenada esta segunda-feira a pagar uma multa de 20 mil rublos (cerca de 219 euros).

Desde o regresso de Navalny, as autoridades russas têm feito buscas recorrentes a casas de aliados e familiares do advogado, tendo também invadido a sede da Fundação Anticorrupção, organização chefiada por Navalny que tem denunciado a corrupção na oligarquia russa, acusando o próprio Putin de ser dono de um luxuoso palácio na costa do mar Negro, o que o Kremlin desmente.

A repressão das autoridades russas tem levado a repetidas condenações por parte da União Europeia e dos Estados Unidos, que exigem a libertação de Navalny e de todos os manifestantes pacíficos.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em entrevista à NBC News, disse estar “profundamente incomodado com a violenta repressão” das autoridades russas e adiantou que o Governo de Joe Biden está a rever a sua respostas à Rússia - não só no caso de Navalny, mas também em relação aos ciberataques a vários Departamentos de Estado atribuído a hackers russos e a polémica em torno das recompensas pagas por Moscovo aos taliban que matassem soldados americanos.

Putin, contudo, não dá sinais de ceder e o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu esta segunda-feira que não vai “aceitar ou ouvir declarações americanas” sobre Navalny.

Quanto à repressão dos protestos dos últimos dois fins-de-semana, Peskov apelou os manifestantes de “hooligans e provocadores mais ou menos agressivos com a polícia” e defendeu que “a lei deve ser aplicada com a maior severidade”.