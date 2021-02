Mirandela isenta de rendas sociais quem perdeu rendimentos

O município de Mirandela, no distrito de Bragança, decidiu isentar do pagamento de rendas sociais, durante três meses, as famílias que comprovem ter perdido rendimentos devido à pandemia de covid-19, divulgou nesta segunda-feira a autarquia do distrito de Bragança.

A medida aplica-se às famílias que residem em habitações sociais e que ficarão isentas do pagamento das rendas se comprovarem que, com o novo confinamento anunciado pelo Governo, deixaram “de auferir quaisquer rendimentos após 14 de Janeiro de 2021”.

Segundo o município, quem reunir estas condições não paga renda social durante três meses, concretamente de Janeiro a Março de 2021.

A autarquia lembra que esta medida junta-se a um conjunto de apoios económicos às famílias, em que se incluiu a já anunciada moratória, por três meses, também de Janeiro a Março, do pagamento das facturas do consumo de água.

“Enquanto se mantiver em vigor o estado de emergência, estão também suspensos os cortes de fornecimento de água e saneamento e respectiva cobrança de juros”, acrescenta, em comunicado.

Desde o início da pandemia, entre Março e Dezembro de 2020, a Câmara de Mirandela criou “várias medidas a nível da prevenção e contenção à propagação da pandemia, a nível de apoio às famílias e apoio à economia local, com um investimento superior a 1,5 milhões de euros”.

Mirandela encontra-se na lista dos concelhos de risco extremo de contágio e é o concelho do distrito de Bragança que, nos últimos dias, tem apresentado um maior crescimento de casos de infecção pelo novo coronavírus com 387 activos, nos últimos dados oficiais conhecidos, na sexta-feira.

O distrito de Bragança tinha 1.759 casos activos de um total de 9.219 acumulados desde o início da pandemia, com 129 óbitos associados à covid-19.