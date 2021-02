Montebelo reabre hotel em Viseu e está de portas abertas em Lisboa e Mortágua

Em tempo de confinamento, a Montebelo Hotels & Resorts continua a operar, embora a meio gás. A cadeia hoteleira confirmou que estarão abertas ao público três das suas sete unidades: uma em Lisboa, outra na Barragem da Aguieira, em Mortágua, e, a partir desta segunda-feira, o Príncipe Perfeito de Viseu.

Em comunicado, a chancela do grupo Visabeira refere que pretende assim dar resposta “a todos quantos por razões profissionais tenham que circular e pernoitar” nestas áreas.

Em Lisboa, continua a receber hóspedes o Lisbon Downtown Apartments, conjunto de 18 apartamentos turísticos na Baixa.

Na Barragem da Aguieira, o aldeamento turístico Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, que dispõe de “155 apartamentos e villas de diversas tipologias”.

Nas duas localizações, com os restaurantes fechados ao público em geral, mantém-se “refeições em regime de take-away ou room service”. As regras obrigam também ao encerramento das zonas de lazer interiores e exteriores de ambos os hotéis.

Já o Príncipe Perfeito Viseu Garden Hotel volta a receber clientes, tendo sido “recentemente remodelado e modernizado” e dispondo de 47 quartos.

A empresa confirma ainda que ficarão encerrados, em Viseu, o Congress Hotel e o Palácio dos Melos; em Ílhavo, o Montebelo Vista Alegre; em Penalva do Castelo, o Parador Casa da Ínsua by Montebelo.



Além da oferta em Portugal, o grupo Montebelo destaca-se também pela forte presença em Moçambique, onde detém seis unidades hoteleiras, incluindo um Lodge & Safari no Parque da Gorongosa.