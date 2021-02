Um abraço português vence prémio do público no Travel Photographer of the Year

Jorge Bacelar, o veterinário-fotógrafo, conquistou o voto popular de um dos maiores concursos de fotografia de viagens do mundo com uma das suas imagens da vida agrícola na região de Aveiro. “É a minha gente que está nas fotos”, dizia-nos aquando do lançamento do livro Ruralidades . Veja outros vencedores na fotolageria.

“É neste ambiente que eu encontro a luz que quero, que tenho as pessoas que eu sinto como família.” Foi essa proximidade que fotografa na vida rural que terá conquistado o público do Travel Photographer of the Year, um dos maiores concursos de fotografia do mundo. Para Jorge Bacelar foi o prémio Public's Choice, além de uma menção honrosa para o seu portefólio na secção People of the World.

“É a minha gente que está nas fotos”, dizia à Fugas Bacelar aquando do lançamento do livro de fotografia Ruralidades. Veterinário, nascido em Figueira de Castelo Rodrigo, apaixonou-se pela fotografia e foi fazendo o seu trabalho na Murtosa e região de Aveiro. Fotografa os agricultores, que considera “amigos”, e tanto fotógrafo como retratados celebram as imagens: “Gostam do resultado final, sentem-se felizes ao ver as fotos”. Afinal, como sublinhava: “É a minha gente que está nas fotos.”

O grande vencedor do Travel Photographer of the Year 2020 foi Vladimir Alekseev, da Rússia, com um portefólio de imagens entre gelo e fogo, da vida gelada às auroras boreais, vulcão e relâmpagos a quebrar a escuridão. Fotógrafo, viajante, jornalista e editor, Alekseev é também presidente de uma organização dedicada a preservar através da fotografia locais “culturais, naturais e espirituais”, tendo organizado dezenas de viagens fotográficas pelo mundo, da Patagónia à Amazónia.

Foto Uma das imagens do vencedor global do concurso, o russo Vladimir Alekseev. Aqui, as luzes do Norte iluminam a Sibéria TPOTY

Entre outros vencedores da competição, encontram-se as extraordinárias imagens da Sardenha pelo italiano Alessandro Carboni (vencedor de portefólio em Paisagens e Elementos da Terra), do austríaco Marco Steiner, vencedor na secção Natureza, Vida Marinha e Selvagem com retratos quase alienígenas de seres em vida subaquática ou Mouneb Taim, vencedor da secção Pessoas do Mundo, com duras imagens da Síria. Nas Viagens, o portefólio premiado é assinado por Jordi Cohen, de Barcelona, Espanha.

Para ver mais: as galerias com os trabalhos de todos os vencedores podem ser visualizadas no site oficial do Travel Photographer of the Year 2020.