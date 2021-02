Tanto no arrendamento como na compra e venda, os contratos relativos à habitação sofreram quebras nos últimos meses de 2020, de acordo com os índices apurados pela Confidencial Imobiliário. Porto ainda mantém variação positiva.

Os efeitos da pandemia estão a tornar-se mais visíveis no mercado da habitação, com descidas dos preços tanto no mercado de arrendamento, como na compra e venda de imóveis.