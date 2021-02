Corrida aos híbridos evita o pior mas não salva mercado automóvel

Ano novo, a mesma história: o mercado automóvel começou 2021 tal como atravessou 2020, isto é, com as vendas em queda. Segundo os dados de Janeiro, hoje divulgados, venderam-se 12.512 veículos, menos 28,5% do que em igual mês do ano passado. No segmento de maior peso, o dos veículos ligeiros, a quebra ainda é maior: -30,5%, para 10.029 unidades. E o cenário só não foi pior porque houve uma corrida aos veículos híbridos antes da mudança das regras fiscais, que agravam o custo de compra. Já nos eléctricos puros, houve uma quebra de 53%, para 413 veículos, com a Peugeot a liderar e a Tesla em 12.º (15 carros entregues).

“É de salientar que esta queda não foi superior porque no mês de Janeiro foram matriculadas várias centenas de veículos híbridos, cujo imposto foi liquidado em 2020. Isto, devido ao agravamento do Imposto Sobre Veículos, aprovado no Orçamento para 2021”, afirma a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No mercado dos comerciais ligeiros, a quebra nas vendas é menos acentuada do que no segmento dos ligeiros de passageiros: foram matriculadas 2098 viaturas, menos 19,2%.

Poucas são as marcas que escapam a uma comparação negativa com Janeiro de 2020, que ainda não tinha sentido o abalo económico provocado pelas ondas de choque da pandemia de covid-19.

Tombo gigante da Renault

De acordo com a tabela da ACAP, marcas como BMW, Toyota, Hyundai, Honda, Lexus, Lamborghini, Maserati, Aston Martin e Bentley são as excepções à regra, com particular destaque para a Lexus, que em Janeiro vendeu mais do dobro do número de carros comercializados no mesmo mês do ano passado: 95 contra 43, um aumento de 120,9%.

Entre as marcas mais vendidas, destaque ainda para o tombo da Renault, líder incontestada há anos em Portugal, cujas vendas em Janeiro caíram 57,5%, para 565 unidades. Um resultado que coloca a marca francesa no quinto lugar da tabela, bem atrás da Peugeot, que assumiu a liderança, apesar de um recuo de 15,6% face ao período homólogo.

Em segundo lugar está, desta vez, a Mercedes e depois em terceiro fica a BMW, precisamente duas das marcas que mais híbridos venderam em Janeiro.

Excluindo pesados, matricularam-se 12.127 veículos ligeiros em Janeiro, dos quais 3611 com motor a gasolina, 4990 com motor diesel, 424 com motor eléctrico, 788 híbridos plug-in/gasolina, 212 híbridos plug-in/gasóleo, 1411 híbridos eléctricos convencionais com motor a gasolina e 588 híbridos eléctricos convencionais com motor diesel. Foram ainda registados 103 híbridos não eléctricos (GPL/Gasolina).

Em termos de quota de mercado, fazendo a soma, significa que um em cada quatro carros novos matriculados em Janeiro é um híbrido eléctrico (24,7%), aos quais se somam ainda 3,5% de puros eléctricos. Ou seja, os electrificados representaram 28,2%, quase tanto como os novos carros a gasolina, que são 29,8% das vendas de ligeiros de Janeiro.

Carros com motor a gasóleo representam 41,1% das vendas desse mês. Os híbridos não eléctricos são 0,8%.