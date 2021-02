Três portugueses confirmados na The Ocean Race Europe

Mariana Lobato, Bernardo Freitas e Frederico Melo vão fazer parte da tripulação do VO65 da “Racing for the Planet”.

Cinco dias depois de ser a primeira equipa a confirmar a presença na The Ocean Race Europe, a Mirpuri Foundation Racing Team anunciou o nome de oito dos velejadores que vão competir na prova e três são portugueses. Para além de Bernardo Freitas e Frederico Melo, que em 2017 fizeram parte da tripulação da Turn the Tide on Plastic, equipa que competiu na The Ocean Race com o apoio da Fundação Mirpuri, o veleiro contará ainda com Mariana Lobato, que será a primeira portuguesa a competir num VO65.

A The Ocean Race Europe deverá ter início no final de Maio e terá no máximo cinco regatas com a costa europeia no Atlântico Norte como ponto de partida e o mar Mediterrâneo como porto de chegada.

A rota ainda não está definida e deverá ser anunciada em breve, mas a edição inaugural da regata europeia da The Ocean Race, que contará com barcos das classes VO65 e IMOCA 60, marcará o início de um ciclo de dez anos, com as próximas três edições da The Ocean Race já agendadas para 2022/23, 2026/27 e 2030/31.

O “Racing for the Planet”, barco de bandeira portuguesa, será liderado pelo skipper francês Yoann Richomme, que conta com uma larga experiência em regatas oceânicas, tendo vencido algumas das mais consagradas provas internacionais, como a Route de Rhum (2018) e a Solitaire de Figaro (2016 e 2019).

Da tripulação, farão igualmente parte o trio de velejadores olímpicos portugueses (Mariana Lobato, Bernardo Freitas e Frederico Melo), o australiano Jack Boutell, que na última edição foi um dos elementos mais importantes do barco franco-chinês ​Dongfeng que venceu a regata transatlântica; o navegador francês Nicolas Lunven, que também fez parte da Turn the Tide on Plastic; a inglesa Emily Nagel, que competiu na última edição pela Team AkzoNobel; e o espanhol Willy Altadill, que participou por duas vezes na competição ao serviço da Mapfre.