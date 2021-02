Todibo sai do Benfica e junta-se ao Nice

Jean-Clair Todibo vai mesmo deixar o plantel do Benfica neste mercado de Inverno. O defesa francês, emprestado aos “encarnados” pelo Barcelona, recebeu “guia de marcha” por parte de Jorge Jesus, depois de pouco ter contado para as opções do técnico.

Todibo fez apenas dois jogos pelo Benfica, um na Taça de Portugal, frente ao Estrela da Amadora, e outro na Taça da Liga, frente ao Sp. Braga - e foi um dos “réus” da eliminação “encarnada” na final four da prova.

O novo clube de Todibo é o Nice, que já confirmou, nesta segunda-feira, a chegada do jogador. Segundo o clube da Riviera francesa, o acordo de empréstimo contempla opção de compra.

Aos 21 anos, Todibo vai representar o quinto clube da carreira, depois de ter actuado por Toulouse, Barcelona, Schalke e Benfica.