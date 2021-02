Pedro Sousa abre época a vencer e em piso rápido

Pela primeira vez na carreira, Pedro Sousa venceu um encontro no circuito ATP em piso rápido. O tenista português de 32 anos tem preferido competir em terra batida e, com a excepção da vitória em Março do ano passado, na visita da selecção da Taça Davis à Lituânia, é preciso recuar a Março de 2017 para confirmar a sua última vitória em hardcourts no circuito profissional, num challenger.

Em Melbourne Park, onde participa no Murray River Open – um dos dois torneios ATP 250 que servem de preparação para o Open da Austrália, que começa dia 8 –, Sousa (107.º mundial) aproveitou a sorte de ter como adversário, Li Tu (sem ranking) para alcançar uma inédita vitória, por 6-4, 7-6 (7/5).

Um break logo a abrir o encontro revelou-se auspicioso para o segundo melhor tenista luso no ranking ATP. Mas Sousa teve de aplicar-se no segundo set, em que esteve a perder por 1-4 e 2-5, antes de impor-se no tie-break ao antigo membro da selecção júnior da Austrália – que, aos 24 anos, tenta novamente ingressar no circuito profissional.

“Os campos estão muito rápidos e a verdade é que não me sinto muito confortável neste tipo de pisos; necessito de várias horas e vários encontros para me ir sentido melhor. Ainda assim acho que fiz um bom jogo e aproveitei as minhas oportunidades. No início do segundo set, cometi alguns erros, mas felizmente ainda fui a tempo de recuperar”, afirmou Sousa.

Na segunda ronda, o tenista lisboeta defronta o britânico Daniel Evans (33.º) que, por ser o oitavo cabeça de série, ficou isento da ronda inicial. “Na quarta-feira vai ser um bom teste contra um jogador bem melhor posicionado no ranking e espero continuar a melhorar para estar o mais competitivo possível na próxima semana”, frisou.

Frederico Silva (182.º), um dos 72 tenistas que não pôde sair do quarto de hotel durante a quarentena de 14 dias, teve direito a mais um dia para se preparar para o encontro de estreia no Murray River Open, esta terça-feira, diante do checo Jiri Vesely (69.º).

Dia 2 de Fevereiro marca igualmente o início da segunda edição da ATP Cup, com os duelos Sérvia-Canadá – com um apetitoso Novak Djokovic-Denis Shapavalov – e Espanha-Austrália – com o muito aguardado embate Rafael Nadal-Alex de Minaur.

Em Antalya, João Domingues (179.º) não conseguiu repetir a vitória da semana anterior, noutro challenger realizado no mesmo resort turco, diante de Mohamed Safwat (147.º), com o egípcio a prevalecer pelos parciais de 6-1, 6-4.

João Sousa (92.º), cabeça de série n.º1 deste Club Megasaray Open, estreia-se frente ao espanhol Carlos Taberner (143.º), que terminou a época passada disputando (e perdendo) a final do Maia Open com Pedro Sousa.