João Pereira de regresso ao Sporting, Conti inscrito no Benfica

A Liga de Clubes confirmou ainda a inscrição de Lucas Veríssimo por parte do Benfica.

João Pereira foi confirmado nesta segunda-feira pela Liga de Clubes como reforço do Sporting. O lateral, internacional português por 40 vezes, deixou o Trabzonspor, da Turquia, e assinou pelo clube português a custo zero, tendo sido inscrito pelos “leões” no organismo de futebol nacional.

João Pereira já representou o Sporting duas vezes na carreira: entre 2009 e 2012 e entre 2015 e 2016.

Nesta terceira passagem pelo clube, o jogador será uma opção para a posição geralmente ocupada por Pedro Porro, além de trazer, aos 36 anos, experiência ao jovem plantel de Rúben Amorim.

Conti e Veríssimo inscritos

A Liga de Clubes confirmou ainda a inscrição de Lucas Veríssimo no Benfica, contratação que já estava confirmada, e a adição de Germán Conti ao plantel “encarnado”.

O central argentino, de 26 anos, esteve nos mexicanos do Atlas, na primeira metade da temporada, mas o final do empréstimo ao clube da América do Norte trouxe o jogador de regresso a Lisboa.

A manter-se no plantel “encarnado”, como se prevê pela inscrição na Liga, Conti será uma opção para um sector que já conta com Otamendi, Vertonghen, Jardel e Lucas Veríssimo.