Impedido de inscrever jogadores, Boavista adia contratação de Juninho

O avançado brasileiro Juninho, que tinha sido anunciado como reforço do Boavista há cerca de dez dias, vai regressar ao Desportivo de Chaves e a transferência para os “axadrezados” apenas se concretizará no início da próxima temporada, anunciou o clube da II Liga.

Em nota divulgada na conta oficial na rede social Facebook, o clube transmontano explicou que o avançado, de 24 anos, será reintegrado no plantel às ordens de Carlos Pinto.

O Desp. Chaves acrescentou que a transferência para o Boavista, 16.º classificado do principal escalão, irá concretizar-se em 01 de Julho, no final da temporada 2020/21.

A 21 de Janeiro, Juninho foi anunciado como o primeiro reforço da reabertura do mercado para os “axadrezados”, com contrato até 2024. No entanto, o Boavista não conseguiu desbloquear o impedimento de inscrever novos jogadores devido a dívidas a credores, sendo assim forçado a adiar a contratação de Juninho.

Esta temporada, o brasileiro, que na época passada representou o Estoril Praia, por empréstimo do Athletico Paranaense, apontou já quatro golos em nove jogos ao serviço do actual quinto classificado da II Liga.

O extremo, natural de Pitangui, já representou a equipa principal do emblema de Coritiba e passou por diversos empréstimos, ao Grêmio Esportivo Brasil, Grêmio Novorizontino, Figueirense, Vila Nova e Portimonense, no qual contabilizou um jogo, em 2015/16.

No sábado, numa nota conjunta enviada à Lusa por Gérard López, accionista principal do Boavista, e Vítor Murta, presidente da SAD e clube, era referido que os responsáveis boavisteiros pretendem realizar um “forte investimento no mercado de verão”, depois de uma “reestruturação entre o clube e a SAD”, de contornos não especificados.