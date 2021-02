Gedson Fernandes troca o Tottenham pelo Galatasaray

Após um ano sem sucesso no Tottenham de José Mourinho, Gedson Fernandes vai jogar nos próximos seis meses na Turquia. Esta segunda-feira, o Benfica confirmou que o médio será cedido “até ao final da época 2020/21” ao Galatasaray, num empréstimo que “não inclui cláusula de opção de compra”.

Num comunicado, o Benfica oficializou a cedência de Gedson Fernandes ao clube de Istambul, que será válida até ao final da presente época. O internacional português esteve no Tottenham na segunda metade da temporada 2019/20 e na primeira de 2020/21.

Comunicado do Benfica:

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Galatasaray, da Turquia, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Gedson. O contrato de cedência firmado com o clube de Istambul é válido até ao final da época 2020/21 e não inclui cláusula de opção de compra. Na segunda metade da temporada 2019/20 e na primeira de 2020/21, recorde-se, Gedson representou o Tottenham, de Inglaterra, emprestado pelo Benfica.”