Festival de Cinema de Melgaço lança concurso de cartazes

O MDoc - Festival Internacional de Documentário de Melgaço, depois da interrupção da sua edição em Agosto passado por causa da pandemia da covid-19, espera poder retomar a sua realização normal no próximo Verão (já há datas: 2 a 8 de Agosto). E, como novidade, decidiu lançar o Prémio Jean Loup Passek para o melhor cartaz de cinema.

O novo concurso é destinado a um cartaz original criado para um filme de produção portuguesa ou galega, nos géneros de documentário, animação ou ficção, de curta, média ou longa-metragem. Os cartazes deverão promover obras terminadas depois de 1 de Janeiro de 2018.

Os designers interessados em concorrer ao novo prémio – no valor de 2000 euros – deverão submeter os seus trabalhos junto da direcção do MDoc até ao próximo dia 30 de Abril.

Os cartazes serão avaliados por um júri presidido pela designer portuense Paula Tavares, actual directora da Escola Superior de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos, onde também dirige o Centro de Investigação em Design, Media e Cultura. Jorge Silva, designer e director de arte, que trabalhou no PÚBLICO e no semanário O Independente, e o designer espanhol Marcos Covelo, professor associado na Universidade de Vigo, completam o júri.

O novo prémio homenageia o francês Jean Loup Passek (1936-2016), programador, crítico, historiador do cinema e coleccionador, que doou a Melgaço o seu acervo, um valioso património que esteve na origem do Museu de Cinema com o seu nome, existente nesta vila do Alto Minho. Foi também com base nesse acervo que, em 2014, a Câmara Municipal de Melgaço e a associação Ao Norte, de Viana do Castelo, lançaram um festival, inicialmente com a designação Filmes do Homem, especialmente dedicado à divulgação do cinema etnográfico.

Entretanto transformado em MDoc, o Festival Internacional de Documentário de Melgaço propõe-se promover e divulgar o cinema etnográfico e social através da exibição de filmes que mostrem o ponto de vista do autor sobre questões sociais, individuais e culturais, relacionadas com os temas da identidade, da memória e da fronteira.