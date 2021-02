Covid-19: BioNTech garante mais 75 milhões de doses para países da UE no 2.º trimestre

A empresa alemã BioNTech anunciou esta segunda-feira que fornecerá aos países da União Europeia mais 75 milhões de doses da sua vacina contra a covid-19, desenvolvida com a Pfizer, no segundo trimestre do ano, após melhorar os processos de produção.

“Continuamos a trabalhar para aumentar a oferta a partir de 15 de Fevereiro para atingir o número de doses estipuladas nos contratos”, afirmou o director financeiro da empresa, Sierk Poetting, em comunicado. Além disso, acrescentou, “no segundo trimestre poderemos fornecer mais 75 milhões de doses para a UE”.

Em Novembro, a Comissão Europeia comprou 200 milhões de doses desta vacina, destinadas a todos os Estados-membros da União. Um mês mais tarde, a foram compradas mais 100 milhões de doses suplementares. Já em Janeiro, a Comissão Europeia propôs aos Estados-membros a aquisição de 200 milhões de doses, com opção de compra de mais 100 milhões de doses complementares. De acordo com o site da Comissão Europeia, “os Estados-membros podem decidir doar a vacina a países de rendimento baixo e médio ou redireccioná-la para outros países europeus”.

Portugal começou a vacinar com a fórmula da Pfizer/BioNTech assim que foi aprovada pelo regulador europeu, a Agência Europeia do Medicamento (ou EMA, na sigla original). A vacinação arrancou no dia 27 de Dezembro, com 9750 doses, junto dos profissionais de saúde.

Esta segunda-feira, chegam a Portugal mais 80 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech, de acordo com as previsões de Francisco Ramos, coordenador da taskforce responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19.