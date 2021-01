Com quase 80 anos, a filha do milionário Lúcio Feteira luta há décadas na Justiça pela herança

O processo de Olimpia Feteira, filha do milionário, contra Rosalina Feteira entrou no tribunal em Fevereiro de 2007. Rosalina morreu em 2009 e os herdeiros assumiram posição no conflito. O tribunal de Zurique também demorou cinco anos a deferir o pedido de auxilio internacional para se conseguir fazer uma perícia a uma assinatura. Entretanto os tribunais pararam devido à pandemia e agora só agenda para depois de Junho.