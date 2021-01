Covid-19. Áustria recebe portugueses nos cuidados intensivos. Alemanha envia médicos e equipamentos para Portugal

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, anunciou este domingo através do Twitter que o seu país vai receber doentes portugueses em cuidados intensivos por covid-19, em sinal de “solidariedade europeia”, refere a agência EFE.

“A pandemia da covid-19 representa enormes desafios para todos os países europeus. É uma exigência de solidariedade europeia ajudar rapidamente e sem burocracia para salvar vidas”, escreveu o governante conservador.

Es ist ein Gebot der europäischen Solidarität, rasch und unbürokratisch zu helfen, um Menschenleben zu retten. ???? hat bereits bisher in der Pandemie Intensivpatienten aus Frankreich, Italien sowie Montenegro aufgenommen und wird nun auch Intensivpatienten aus Portugal aufnehmen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 31, 2021

A medida foi tomada depois de Kurz oferecer a ajuda da Áustria numa conversa telefónica com o primeiro-ministro português, António Costa. Kurz não avançou quantos pacientes a unidade de cuidados intensivos da Áustria vai receber e a agência de notícias Apa adianta que os dados serão divulgados pelas autoridades de saúde portuguesas.

Questionado pelo PÚBLICO, o Ministério da Saúde respondeu que “todas as hipóteses estão a ser consideradas no sentido de continuar a assegurar os cuidados de saúde aos portugueses. Num quadro de apoio externo, os mecanismos de cooperação europeia são obviamente uma possibilidade, em função da evolução que se vier a verificar.”

Alemanha envia médicos e equipamentos

Também as forças armadas alemãs vão enviar equipas médicas e equipamentos para Portugal, confirmou o Ministério da Defesa este domingo. Um porta-voz do Ministério da Defesa disse à Reuters que os detalhes devem ser anunciados no início desta semana. Na semana passada, a agência Lusa avançou, citando fonte do Ministério da Defesa, que os governos português e alemão estavam a avaliar a possibilidade de transferência para a Alemanha de alguns doentes não-covid que precisem de cuidados intensivos, a fim de libertar camas.

A possibilidade de transferir doentes para outros países foi confirmada pela ministra da Saúde, Marta Temido, na segunda-feira. A governante disse que o Governo estava a “accionar todos os mecanismos” à sua disposição a nível internacional face à situação da pandemia. O objectivo é garantir a melhor assistência aos doentes com covid-19.

O chefe de governo austríaco recordou este domingo que o seu país já havia recebido doentes de Itália, França e Montenegro para ajudá-los durante os picos da pandemia.

A terceira vaga colocou Portugal no limite das suas capacidades hospitalares e este sábado foram registadas 293 mortes. Desde o início da pandemia, mais de 12 mil mortes foram contabilizadas em Portugal, 5 mil delas apenas em Janeiro.

A Áustria, por seu lado, encontra-se no seu terceiro confinamento parcial desde o dia 26 de Dezembro, com o comércio não essencial encerrado e com restrições nas deslocações. A medida permitiu reduzir os contágios para cerca de 1500 diários. Num país de 8,9 milhões de habitantes a incidência acumulada de sete dias é de 107 casos positivos por 100 mil habitantes, o que permitiu libertar muitas camas hospitalares. As mortes desde o início da pandemia ultrapassam as 7600.