A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: José Cotovio - Eras tão rico, Alentejo

Sempre que vou passear o cão e fico par a par com as montanhas entendo completamente o Miguel Torga. Fico sempre com a sensação de que enquanto passeio me torno melhor pessoa e cidadão. É quando penso e filosofo, falo em voz alta como se tivesse um gravador e entendo a paisagem com um todo.

É preciso conhecer o país, conhecer a sério, saindo das auto-estradas, indo às vilas, cidades, aldeias, estando com as pessoas, vendo o que fazem as assistentes sociais, indo aos restaurantes, aos mercados, ao comércio local, entrar em casa delas, ouvindo-as. Às vezes, as pessoas dizem tudo nas cantigas. Mas quem as ouve?



