A União Europeia quis poupar nas vacinas. Está a colher o que semeou

1. “No total, o Reino Unido e os Estados Unidos gastaram antecipadamente cerca de sete vezes mais per capita no desenvolvimento, compra e produção [da vacina] que o bloco europeu, de acordo com a informação recolhida pela Airfinity, uma empresa de análise científica sediada em Londres”, escrevia o Financial Times há poucos dias. O diário britânico acrescentava que, “apesar dos números incluírem tipos diferentes de financiamento e poderem não ser rigorosamente comparáveis, esta informação parece indicar que os membros da União Europeia deviam ter usado mais cedo o seu poder económico para financiar a ampliação de fábricas [das farmacêuticas] e apoiar os fornecedores da matéria-prima para as vacinas”. Apenas um exemplo. A União gastou 1,78 mil milhões de euros em “dinheiro de risco”, entregue às farmacêuticas sem qualquer garantia de retorno. O Reino Unido adiantou 1,9 mil milhões e os EUA 9 mil milhões – para, respectivamente, 450 milhões, 62 milhões e 330 milhões de cidadãos. “A União Europeia conseguiu garantir alguns dos mais baixos preços do mundo [na compra das vacinas]”, escreve o site Politico.eu. “Mas a que custo?”